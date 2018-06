Und wieder dürfen sich die Fans der britischen Royal-Family über Nachwuchs-News freuen! Erst vor wenigen Wochen kam mit Prinz Louis das dritte Kind von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) zur Welt. Dass auch seine Cousine Zara Phillips (37) bald nachziehen würde, war abzusehen: Im Januar hatte sie die Schwangerschaft bekanntgegeben, Mitte Mai erschien sie mit großer Kugel auf der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36). Jetzt ist Zaras zweites Baby da – und es ist wieder ein Mädchen!

Das verkündete laut Telegraph ein Sprecher des Buckingham Palace. Die Kleine sei rund 4.170 Gramm schwer und am Montag im NHS Hospital in London zur Welt gekommen. "Der Name des Babys wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden", hieß es weiter. Zaras Ehemann Mike Tindall (39) sei vor Ort gewesen, um die Geburt seiner Tochter miterleben zu können.

Die Begeisterung im britischen Königshaus ist nun riesig. Queen Elizabeth II. (92) und ihr Mann Prinz Philip (97) sollen hocherfreut über die Ankunft ihres siebten Ur-Enkelchens sein, ebenso die anderen Familienmitglieder. Nachdem Zara vor zwei Jahren tragischerweise eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist ihr aktuelles Babyglück für die frischgebackenen Zweifach-Eltern ein besonderer Segen.

Media-Mode / Splash News Zara Phillips, Reiterin

Gareth Fuller - WPA Pool/Getty Images Mike Tindall und Zara Philipps auf der Hochzeit von Prinz Harry

Leon Neal / AFP / Getty Images Queen Elizabeth II. und Enkelin Zara Phillips

