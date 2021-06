Helle Farben, große Hüte – das traditionelle Pferderennen in Ascot ist in Großbritannien eines der modischen Highlights des Jahres! Vom 15. bis zum 19. Juni wird also nicht nur um Pferde und Reiter gewettet und mitgefiebert. Wie in jedem Jahr lassen es sich auch diesmal die königliche Familie und viele Prominente nicht nehmen, sich in ihrer prächtigsten Garderobe zu präsentieren. Das sind die Outfits von Herzogin Camilla (73), Zara Tindall (40) und Co.

Besondere Aufmerksamkeit gebührt in diesem Jahr den frischgebackenen Eltern Zara und Mike Tindall (42). Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (95), die erst Mitte März einen kleinen Sohn zur Welt gebracht hatte, bezauberte zum Auftakt in einem cremefarbenen Kleid, gemustert mit kleinen schwarzen Pünktchen. Ihr Gatte wählte eine schicke Kombination aus schwarzem Frack, grau-gestreifter Hose und schickem Zylinderhut. Diese Kopfbedeckung schien bei den royalen Herren generell hoch im Kurs zu stehen: Auch Prinz Charles (72) und Prinz Edward (57) bedeckten ihre Häupter mit einem Zylinder.

Da das Event sich über mehrere Tage zieht, werden selbstverständlich auch die Outfits gewechselt. Herzogin Camilla überzeugte bislang mit zwei schicken Looks und farblich jeweils perfekt abgestimmtem Mundnasenschutz. Ihr erstes Outfit war – wie ihr Hut – durch verschiedene Blautöne dominiert, beim zweiten Look setzte sie auf ein schlichtes cremefarbenes Ensemble.

Besondere Farbtupfer boten Prinz Edwards Frau Sophie, Gräfin von Wessex (56) und die Tochter der Queen, Prinzessin Anne (70). Sophie wählte einen geblümten Rock mit einem dazu passenden, fliederfarbenen Federhut – Anne trat einmal in lilafarbener und einmal in smaragdgrüner Kombi auf. So ganz wollte sie sich offenbar aber nicht zeigen: Anne trug die meiste Zeit eine riesengroße Sonnenbrille. Ob auch die Queen in diesem Jahr zum Royal Ascot erscheinen wird, ist derzeit noch ungewiss.

Getty Images Zara Tindall and Mike Tindall beim Royal Ascot 2021

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot 2021

Getty Images Herzogin Camilla beim Royal Ascot 2021

Getty Images Gräfin Sophie von Wessex beim Royal Ascot 2021

Getty Images Prinzessin Anne beim Royal Ascot 2021

Getty Images Prinz Charles und Prinz Edward beim Royal Ascot 2021

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot 2021

Getty Images Prinzessin Anne beim Royal Ascot 2021

