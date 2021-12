Die Royals sorgen für Weihnachtsstimmung! Vor wenigen Wochen fand das alljährliche Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey statt. Unter anderem die frischgebackene Mutter Prinzessin Beatrice (33) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (38) besuchten den Gottesdienst, den Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (39) organisiert hatten. Bei der Veranstaltung, die unter dem Motto "Together at Christmas" lief, trällerten die Mitglieder der britischen Königsfamilie munter und fröhlich Weihnachtslieder.

In diesem Jahr wurde das Konzert zu Ehren der Ersthelfer und medizinischen Fachkräfte während der Coronakrise veranstaltet. Kate trug bei der Charity-Veranstaltung ein Outfit ganz in Rot und zog damit alle Blicke auf sich. Sie und ihr Mann lauschten während ihres Kirchenbesuchs dem Gesang des Kinderchors und grüßten die anderen Gäste – später schmetterten sie zusammen mit Zara (40) und Mike Tindall (43) und Co. selbst noch ein paar Weihnachtslieder. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man die britischen Royals ein paar festliche Lieder singen.

Neben den britischen Royals besuchten auch mehrere große Stars die Veranstaltung. "Starry Eyed"-Interpretin Ellie Goulding (34) sowie "Bleeding Love"-Sängerin Leona Lewis (36) zählten zu den musikalischen Performern des Gottesdienstes. An Heiligabend wird das große Weihnachtskonzert dann im britischen TV ausgestrahlt.

Anzeige

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Anzeige

Getty Images Zara und Mike Tindall

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de