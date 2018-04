Sie ist tatsächlich total verknallt! Vor wenigen Tagen wurde noch gemunkelt, ob Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) einen Freund hat. In ihrer Wahlheimat Berlin wurde die Langhaar-Beauty mit einem unbekannten jungen Mann an ihrer Seite erwischt – und auch auf ihren Social-Media-Accounts war der Hottie hin und wieder zu sehen. Jetzt lässt die Ulknudel die Bombe platzen und stellt ihren Liebsten ganz offiziell vor!

Mit diesem Statement bereitet sie den Spekulationen endlich ein Ende! Im Interview mit Prosieben.de macht Klaudia ihre Beziehung nun öffentlich und erklärt: "Eigentlich weiß keiner so richtig, dass wir uns lieb haben und da mehr läuft. Wir haben uns das erste Mal vor anderthalb Jahren in Berlin getroffen. Kennengelernt haben wir uns über das Internet." Ihr Boyfriend komme aus Brasilien, höre auf den Namen Felipe und arbeite als Fotograf in Berlin, heißt es weiter. Ein Model und ein Fotokünstler? Das passt doch perfekt!

Als Felipe zum ersten Mal auf dem Instagram-Account des Nachwuchsmodels erschien, sorgte das zunächst noch für komische Gerüchte: "Ich habe ihn nie wirklich jemandem vorgestellt oder auf Instagram öffentlich gemacht, aber jetzt poste ich seit einigen Tagen Bilder und Storys mit ihm und alle denken, es ist mein Bruder." Das ist nun aber sicher ein für alle Mal geklärt!

Felipe Simon Felipe Simon und Klaudia Giez

