Am Freitag erfuhr zuerst Promiflash aus Insiderkreisen: Rocco Stark (32) und seine Herzdame Nathalie haben sich heimlich das Jawort gegeben. In Roccos Heimat Boltenhagen haben die zwei ganz in Weiß geheiratet. Promiflash hat in der Welt der Stars und Sternchen mal nachgehakt: Was sagen sie zur völlig überraschenden Heirat? Von Reality-Star Patricia Blanco (47) gab es Glückwünsche – wenn man das so nennen kann: "Freut mich, dass er endlich eine Frau gefunden hat, die er heiratet. Weil er hatte ja so viele Freundinnen, dass man gar nicht mehr zählen konnte."

Wenn.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de