Jetzt zieht sie es auch wirklich durch! Vor wenigen Wochen überraschte Daniela Katzenberger (31) ihre Fans mit einem haarigen Make-over: Ihre platinblonde Mähne musste einem wesentlich dunkleren Schopf weichen – und ihre Fans waren vom neuen Look hellauf begeistert. Zwar handelte es sich damals nur um eine Perücke, jetzt will die Katze aber Schritt für Schritt Ernst machen, wie sie im Promiflash-Interview ausplauderte: "Ich lasse mir seit drei Wochen schon meinen Ansatz wachsen, weil ich mich so ein bisschen rantasten will an das Dunklere. Weil ich zugeben muss, dass mir das wahnsinnig gut gefallen hat.”

