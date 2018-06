Was für eine wunderschöne Braut! Heute ist Liz Kaebers (25) großer Tag: Sie gibt ihrer Jugendliebe Nick endlich das Jawort. Nun gibt es für die Fans der Ex-Bachelor-Kandidatin den ersten Blick auf die schöne Blondine in ihrem Traum in Weiß. Aber nicht die Braut selbst postete das erste Dress-Pic. Zwei der anwesenden Gäste zückten bei Liz und Nicks Hochzeit jetzt schon das Smartphone: Sarah (27) und Dominic Harrison (26)!

Der Mann ihrer besten Freundin Sarah konnte das Handy bei so viel Romantik anscheinend nicht in der Hosentasche lassen. In seiner Instagram-Story dokumentierte Domi den gemeinsamen Gang zum Altar. In einem schulterfreien Kleid mit Herzausschnitt schreitet Liz Arm in Arm mit ihrer großen Liebe über den weißen Teppich, der auf dem Rasen ausgelegt ist. Dabei können die Turteltauben nicht die Augen voneinander lassen. Zu ihrem Kleid, auf dem sich Spuize erahnen lässt, trägt Liz einen Schleier und Blumen im Haar.

Auch Sarah konnte beim Anblick ihrer BFF nicht auf den ein oder anderen Schnappschuss von der Deko und der Blondine verzichten. Die stolze Freundin knipste Liz und kommentierte das Bild mit den Worten: "Wie wunderschön du bist, Maus!" Auf Liz' Social-Media-Profil herrscht bisher noch Hochzeitsebbe – aber die Braut will wahrscheinlich erstmal die Stunden mit ihrem Liebsten und ihren Gästen genießen.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in Ischgl

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Liz Kaeber und Nick Maerker bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / nickmaerker Nick Maerker und Liz Kaeber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de