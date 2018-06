Eigentlich ist der diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Cast doch ein ziemlicher Knüller – nur einer fehlt! Vergangenes Wochenende gab RTL offiziell bekannt, wer ab dem 9. Juli durch die kameraüberwachte WG in Portugal tigern wird. Unter anderem stehen Bert Wollersheim (67), Micaela Schäfer (34) und Patricia Blanco (47) auf der Liste. Einer fehlt aber: Bastian Yotta (41). Dabei hätte der Kult-Muskelprotz so gerne mitgemacht!

Angeblich ist der Selfmade-Millionär, der neuerdings auch unter die Buchautoren gegangen ist, dieses Jahr so richtig scharf auf einen Platz in der prominenten Pärchen-WG gewesen. Auch RTL sei durchaus an seiner Teilnahme interessiert. Eine Sache stand Bastian jedoch im Weg: Einen Platz im Sommerhaus gibt es nur im Doppelpack. Laut Bild-Informationen habe er in seiner Wahlheimat Los Angeles auch energisch nach einer möglichen TV-Partnerin gesucht, jedoch sollen sämtliche Damen sein Angebot ausgeschlagen haben – und das, obwohl er ihnen angeblich bis zu 30.000 Dollar geboten hat.

Ob an diesen Gerüchten wirklich etwas dran ist? Schließlich hat der gute Basti doch sonst nie Probleme, eine willige Gespielin zu finden. Vielleicht war bisher ja einfach nicht "die Richtige" dabei – und 2019 gibt es sicher eine neue Staffel.

MG RTL D / Stefan Menne Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2018

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Motivationscoach

Rick Mendoza / Splash News Bastian Yotta in Beverly Hills

