Für Bastian Yotta (41) könnte es kaum besser laufen: Zwar ist er nach der Trennung von Adam sucht Eva-Flirt Natalia Osada (28) noch immer Single, doch dafür darf sich der Selfmade-Millionär nun ganz offiziell Spitzenautor nennen! Seine "Yotta-Bibel" war bereits nach 24 Stunden restlos ausverkauft, sodass der Unternehmer direkt mehr Exemplare drucken lassen musste. Unfassbar, für den Yotta – der sich gewohnt emotional für diesen Erfolg bei seinen Fans bedankte!

Der Vollblut-Lifecoach landete in gleich fünf Kategorien beim Online-Händler Amazon auf Platz eins der Topverkäufe – worauf bei dem sensiblen 41-Jährigen glatt ein paar Freudentränen die Wangen hinunterkullerten: "Ihr Leute seid unglaublich. Ihr zahlt so zurück, das tut mir so gut für meine Seele, weil genau deswegen habe ich das Buch geschrieben", wandte sich der Yotta in seiner Instagram-Story an seine Follower und schwärmte weiter: "Ihr seid echt krass geil!"

Doch Bastian hat sein Werk nicht ohne Grund verfasst: Der Wahlamerikaner möchte mit seinen Tipps wirklich helfen. Er versuche, immer alles zu geben – auch mit seinem jetzt veröffentlichten Lebensratgeber: "Und wenn mir das gelungen ist, dann macht mich das gerade zum glücklichsten Menschen auf der Welt", philosophierte er weiter.

MG RTL D Bastian Yotta und Natalia Osada

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Lebemann und Selfmade-Millionär

Anzeige

Instagram / yotta_life Bastian Yotta dankt seinen Fans für den Erfolg der "Yotta Bibel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de