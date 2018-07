Ging Viola Kraus (27) mit dem Schwanger-Outing zu weit? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihre Rosenkollegin Inci Elena Sencer (25) lieferten sich ein erbittertes Battle, das darin gipfelte, dass Viola ein privates Detail über Inci preisgab: Die Brünette erwartet ihr zweites Kind. Für viele TV-Gesichter ein absolutes No-Go! Auch die Rosenanwärterin aus der diesjährigen Staffel, Janine Christin Wallat, sieht diese Aktion als schwierig an: "Es hat ja schon so seinen Grund. Gerade bei einer Schwangerschaft. Das kann ja auch mal andersrum gehen, dass es nicht so glimpflich ausgeht", erklärte die 22-Jährige im Promiflash-Interview.

MG RTL D / Arya Shirazi; RTL / Marie Schmidt Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de