Als Mama musste Brigitte Nielsen schon zahlreiche Dramen erleiden! Aktuell schwebt das Model im absoluten Babyglück: Mit 54 Jahren ist die geborene Dänin zum fünften Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mattia Dessi (39) genießt die einstige Dschungelcamperin die ersten Tage mit Töchterchen Frida. Doch der Alltag mit ihren Kids war nicht immer so unbeschwert: Vor einigen Jahren bangte die TV-Ikone um das Leben ihres Sohnes Raoul Junior.

Als Raoul Junior gerade einmal neun Jahre alt war, brach für ihn und seine berühmte Mama Brigitte (54) eine Welt zusammen: Bei dem Promispross wurde ein Gehirntumor entdeckt. Zum Glück konnte das Geschwür in einer Operation ohne Probleme entfernt werden. Doch wenige Jahre später kehrte der Krebs zurück. Als der damals 16-Jährige infolge eines Motorradunfalls in einer Klinik behandelt wurde, bemerkten seine Ärzte den Rückfall. Trotz des enormen Schocks verlor Vollblutmama Brigitte niemals den Optimismus: "Er hat es einmal überlebt, es gibt keinen Grund, dass er es nicht noch einmal schaffen wird", begründete sie ihren unerschütterlichen Kampfgeist in einem Daily Telegraph-Interview.

Tatsächlich kämpfte Raoul Junior auch ein zweites Mal erfolgreich gegen den Krebs. Der heute 23-Jährige ging aus Brigittes Ehe mit dem ehemaligen Rennfahrer Raoul Meyer-Ortolani hervor. Zwölf Jahre war die Blondine mit dem Sportler verheiratet, bevor ihre Beziehung 2005 zerbrach.

WENN Brigitte Nielsen und Mattia Dessi

RTL / Stefan Menne Brigitte Nielsen im Dschungelcamp

ActionPress / Olycom S.P.A. Brigitte Nielsen und Raoul Meyer-Ortolani im Juli 2001 in Rom



