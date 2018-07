Kehrt Patrick Cuninka (27) etwa zurück zu Die Bachelorette? Ab dem 18. Juli geht in der beliebten Kuppelshow die Flirterei wieder los. 20 attraktive Singlemänner werden dann an einem paradiesischen Ort um eine bisher unbekannte Dame werben. Besonders Junggeselle Brian Dwyer fällt aufmerksamen Fans ins Auge – er erinnert nämlich schwer an Ex-Kandidat Patrick Cuninka. Nicht der schlechteste Vergleich: Schließlich hat sich Bachelorette Alisa (30) 2015 tatsächlich für ihn entschieden. Auch Patricks Exfreundin Denise Kappès (27) findet im Promiflash-Interview: "Also ich muss sagen, mein Ex Patrick war der schönste von allen Kandidaten – von allen Staffeln durchweg. Muss ich wirklich ehrlich sagen." Vielleicht schafft es also auch Brian, die Rosenlady mit seinem Aussehen für sich zu gewinnen.

