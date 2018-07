Joachim Löw (58) bleibt Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft! Das verkündete der DFB-Coach vor wenigen Stunden ganz offiziell und wird damit trotz diesjähriger WM-Pleite nicht zurücktreten. Die Fußball-Fans feiern Jogis Entscheidung: Über 75 Prozent sprachen sich in einer Promiflash-Umfrage dafür aus, dass der 58-Jährige auch weiterhin seine Position ausfüllen soll. "Jogi Löw ist der beste Trainer für die Mannschaft. Ich bin froh, dass er bleibt" und "Ich finde es toll. Er hat uns in den zwölf Jahren so tolle Zeiten gebracht", bejubeln zwei User bei Facebook seinen Entschluss.

