Joachim Löw lehnt Trainerjob in Usbekistan freundlich ab

Joachim Löw (65), der Erfolgstrainer der deutschen Nationalmannschaft, hat einem Angebot aus Usbekistan eine freundliche Absage erteilt. Laut Berichten der Bild wurde ihm die Position des Nationaltrainers angeboten, nachdem sich das usbekische Team sensationell für die Fußball-WM 2026 qualifiziert hatte. Ein Treffen zwischen den Verantwortlichen und Löw kam allerdings nie zustande, obwohl sich selbst die usbekische Botschaft eingeschaltet hatte, um den ehemaligen Weltmeistertrainer zu gewinnen.

Wie es mit der Karriere des Ex-Bundestrainers weitergeht, bleibt weiterhin offen. Joachim hatte zuvor betont, dass er sich eine Rückkehr ins internationale Trainergeschäft gut vorstellen könne, wenn eine spannende Herausforderung auf ihn wartet. Er sei bereits mit mehreren Anfragen konfrontiert worden, habe jedoch bislang keine endgültige Entscheidung getroffen. Offensichtlich nimmt sich der 65-Jährige die Zeit, um das passende Angebot zu finden, das seinen Vorstellungen entspricht.

Seit seinem Abschied vom DFB hat sich Joachim weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seine Privatsphäre genossen. Zuvor hatte er 15 Jahre lang ununterbrochen an der Spitze der deutschen Nationalmannschaft gestanden, mit dem Höhepunkt des Weltmeistertitels 2014 in Brasilien. Lange Zeit galt Joachim als einer der angesehensten Trainer weltweit, der für seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern, sowie für seine akribische Vorbereitung bekannt war. Nun bleibt offen, ob und wann der einstige Erfolgsgarant wieder an die Seitenlinie zurückkehrt.

Joachim Löw bei der Weltmeisterschaft 2018

Getty Images Bundestrainer Jogi Löw bei der Siegesfeier zur WM 2014

Getty Images Joachim Löw mit dem DFB-Team, Juni 2021