Seine Entscheidung ist gefallen! Vergangene Woche musste die Deutsche Fußballnationalmannschaft eine herbe Enttäuschung hinnehmen. In der WM-Vorrunde verloren Thomas Müller (28) und Co. das wichtige Match gegen Südkorea und schieden damit aus dem Turnier aus. Bundestrainer Joachim Löw (58) geriet damit sofort in die Kritik und Spekulationen um seinen möglichen Rücktritt wurden laut. Dem zum Trotz verkündete er jetzt allerdings, dass er weiterhin der Coach der Mannschaft bleiben wird.

Wie Bild nun erfuhr, habe Jogi seine Entscheidung jetzt getroffen. Schon während seiner letzten Vertragsverhandlung im Mai hatte der 58-Jährige versichert, dass er unabhängig vom Ausgang des Turniers dem Deutschen Fußballbund treu bleiben und seine Position behalten wolle. Nach nicht mal einer Woche Bedenkzeit ist klar: Der Jogi hält sein Wort. Tatsächlich habe er auch schon ein neues Ziel. In zwei Jahren steht die Europameisterschaft an und da will er sein Team auch wieder zum Titel führen.

Die letzten Tage verbrachte Löw in seiner Heimat Freiburg. Seine Bedenkzeit nutzte er nach Promiflash-Informationen für entspannte Stunden mit Freunden und viel Ruhe, um seine Entscheidung richtig treffen zu können.

NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images Jogi Löw und die Nationalmannschaft beim Training

Anzeige

Promiflash Jogi Löw in einem Café in Freiburg

Anzeige

Alexander Hassenstein / Getty Images Joachim Löw, Nationaltrainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de