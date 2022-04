Frederick Lau (32) tritt jetzt doch noch bei Schlag den Star an – und das ist sein Gegner! Eigentlich hätte der Schauspieler bereits Ende Januar gegen Max Kruse (34) um den Sieg kämpfen sollen. Doch kurz vorher infizierte er sich mit Corona und fiel für die Show aus. Am kommenden Samstag darf er sich nun aber doch der Herausforderung stellen: Frederick muss gegen Marteria (39) ran!

Das gab der Sender ProSieben bekannt. Am 30. April werden der Das perfekte Geheimnis-Darsteller und der Musiker um die Siegesprämie von 100.000 Euro kämpfen. Das spannende Duell wird von Zuschauerliebling Elton moderiert. Bis zu 15 Runden müssen Marteria und Frederick gegebenenfalls durchhalten, um als Sieger nach Hause gehen zu können. Wer wird das Ding wohl mit nach Hause nehmen?

In der vergangenen Ausgabe von "Schlag den Star" traten zwei Spitzensportler gegeneinander an: der Olympia-Sieger Fabian Hambüchen (34) und Volleyball-Champion Julius Brink (39). Der Turner gewann am Ende mit gehörigem Vorsprung. Bereits 2016 ging er als Sieger aus der Sendung.

Getty Images Frederick Lau im Februar 2018 in München

©William Minke / Sony Music Germany Marteria, Musiker

ProSieben/Steffen Z. Wolff/Benedikt Müller Fabian Hambüchen und Julius Brink

