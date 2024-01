Karriereende: Rapper Marsimoto kündigt sein letztes Album an

Marsimoto macht Schluss mit der Musik. Hinter der grünen Maske des Marsmenschen verbirgt sich Marten Laciny, der den meisten als Rapper Marteria (41) bekannt sein dürfte. Sein musikalisches Alter Ego unterscheidet sich primär durch die markante, verzerrte Stimme. Seit 2006 veröffentlicht er bereits unter diesem Pseudonym Hits. Doch jetzt ist damit Schluss: Marten verkündet das Ende seiner Karriere als Marsimoto!

Bevor er sich als grüner Alien von der Bühne verabschiedet, will Marten jedoch ein finales Album veröffentlichen. "Auf der einen Seite bin ich traurig, andererseits freue ich mich, dass dieses letzte Album so geworden ist, wie es ist", schreibt der Musiker auf Instagram. Er habe das Album mit einigen Wegbegleitern in Thailand aufgenommen. "Mein ganzes grünes Herz steckt hier drin, von der ersten bis zur letzten Sekunde", erklärt der "7 Leben"-Interpret. Zu den Gründen seines Karriereendes äußert er sich nicht, jedoch sprach der Vater zuvor bereits über sein anstrengendes Doppelleben.

Schließlich bedankt er sich noch bei seinen Fans für die Unterstützung. "Ihr seid alles, was ich habe – meine Marsianer", schwärmt der Rostocker. Seine Anhänger nehmen seinen Abschied verständnisvoll auf. "Pure Liebe, für jetzt und für immer", schreibt ein Nutzer.

