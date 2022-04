Er will wohl in allen Bereichen glänzen! Marteria (39) begeistert mit seiner Musik seit Jahren eine stetig wachsende Fangemeinde. Kürzlich wurde bekannt, dass der Rapper am kommenden Samstag live im TV zu sehen sein wird: Denn der Rostocker tritt bei Schlag den Star gegen Schauspieler Frederick Lau (32) an. Bei der Spieleshow zählen unterschiedliche Fähigkeiten – die Marteria jetzt noch mal schärfen will. Dabei will er vor allem Wissenslücken schließen!

Auf TikTok ließ sich Marten Laciny, wie der Musiker bürgerlich heißt, von seinen Fans bei den Vorbereitungen zur Sendung über die Schulter schauen. Vor allem bei einer TV-Familie scheint es für ihn dabei noch Nachholbedarf zu geben: Munter sagte sich Marten immer wieder die Verwandtschaftsverhältnisse der Kardashians auf. Ob ihm dieses Wissen in der Show helfen wird, bleibt abzuwarten.

Doch ganz auf sein Fachwissen will sich Marten wohl nicht verlassen: In dem kurzen Clip ist auch zu sehen, wie er sich körperlich für das Duell gegen Frederick in Form bringt. Neben Seilspringen macht der Musiker auch ein paar Push-ups, um für die anstrengenden Spiele bestens gewappnet zu sein.

ProSieben Marteria und Frederick Lau, "Schlag den Star" 2022

Instagram / marfishing82 Marteria beim Angeln

Getty Images Frederick Lau im Februar 2020 in München

