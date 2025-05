So aufregend war "Kitchen Impossible" mit Sido und Marteria

In der neuesten Folge der zehnten Jubiläumsstaffel von Kitchen Impossible auf Vox mussten Rapper Sido (44) und Musiker Marteria (42) ihre Talente abseits der Bühne beweisen. Zusammen mit Stargastronom The Duc Ngo (50) sowie Gastgeber Tim Mälzer (54) traten die beiden in einem kulinarischen Duell gegeneinander an. Während Sido in Südafrika ein Gericht über offenem Feuer zubereiten sollte, erwartete Marteria in Albanien die Herausforderung, Byrek, eine Spezialität aus Blätterteig, zu meistern. Beide Musiker wurden ordentlich gefordert – mit Hindernissen und hitzigen Momenten inklusive.

Marteria, der gemeinsam mit Tim antrat, kämpfte besonders mit der Zubereitung des Blätterteigs. Frustriert witzelte er: "Ich hasse es!" und nannte die Aufgabe eine echte Belastungsprobe. Erst nach mehreren Anläufen und mit Unterstützung einer Beiköchin gelang ihm das Vorhaben. Auch Sido hatte es zusammen mit The Duc Ngo nicht leicht: Der Snoek-Fisch musste ohne präzises Rezept am Strand über offenem Feuer zubereitet werden. Der "Nein"-Interpret zeigte sich wenig begeistert: "Ich hacke mir in die Hand. Wir werden verkacken." Dennoch gelang es beiden Teams, ihre Aufgaben mit Bravour zu meistern.

Die Folge bot nicht nur kulinarische Herausforderungen, sondern auch sehr persönliche Momente. Tim erinnerte sich an sein erstes Treffen mit Marteria in seinem Restaurant in Hamburg zurück, das in einer ausgelassenen Feier endete. "Am Ende lag man sich in den Armen", verriet der Koch. Der Wettkampf endete schließlich mit einem knappen Sieg für das Team Tim und Marteria – auch dank eines cleveren Tricks des Gastgebers, denn ein Teelöffel Asche machte ihren Eintopf besonders authentisch.

