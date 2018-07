Bald wird wieder gebrüllt! Die Höhle der Löwen geht in die fünfte Runde. Schon seit Jahren fesselt das Format zahlreiche Zuschauer an die TV-Bildschirme – und im September soll es nun endlich weitergehen. Die Dreharbeiten in Köln sind laut Medienberichten bereits abgeschlossen, doch um die neuen Folgen ranken sich viele Geheimnisse: Die brandneue Staffel soll einige Neuerungen mit im Gepäck haben!

Wie Bild jetzt berichtet, soll es unter anderem ein neues Studio geben. Das sei einer der Gründe, warum am Set ein strenges Posting-Verbot verhängt wurde – Fotos und Videos für die Follower zu machen, war angeblich tabu. Ebenfalls neu ist die starke Konkurrenz, mit der die Show nun konfrontiert wird. Während "Die Höhle der Löwen" bis jetzt das einzige Gründerformat im Free-TV war, bringen inzwischen auch andere Sender ihre Unternehmer-Shows an den Start: Neben Carsten Maschmeyer (59) geht auch Ex-Löwe Jochen Schweizer (61) seinen eigenen Weg und sucht demnächst im TV nach einem Geschäftsführer für seine Firma. DHDL-Neuzugang Georg Kofler (61) lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern: "Die Konkurrenz: Na ja, die muss erst mal eine lange, steile Strecke bergauf schwitzen, bis sie überhaupt mal 'Die Höhle der Löwen' in Sichtweite bekommt", gab er sich laut der Zeitung siegessicher.

Die kommende Staffel soll an insgesamt 15 Tagen im April gedreht worden sein – ein hartes Pensum, das der Stimmung hinter den Kulissen allerdings keinen Abbruch getan hat: "Beim Kampf um die Deals wird auch mal gefaucht. Hinter den Kulissen verstehen wir uns aber alle prima und ab und zu trifft man sich auch außerhalb der Dreharbeiten", verriet Businessmogul Ralf Dümmel (51) weiter.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Die Investoren von "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Georg Kofler, neuer Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de