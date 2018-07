Hinter Clea-Lacy Juhn (27) liegen nervenaufreibende Wochen: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sie und Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) nach über einem Jahr Beziehung ab sofort getrennte Wege gehen werden. Kurz nachdem das Management gegenüber Promiflash die Trennung bestätigt hatte, hatten sich beide aus den sozialen Medien zurückgezogen. Clea ging sogar noch einen Schritt weiter und kehrte Deutschland für ein paar Tage den Rücken: Gemeinsam mit ihrer Schwester gönnte sie sich eine Auszeit in Spanien – und die hat dem frischgebackenen Single sichtlich gutgetan!

"Einfach so ein paar Tage raus, das tut gut. Man unterhält sich über Gott und die Welt und man schaltet ab, man entspannt einfach mal und man albert rum. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres", schwärmte die brünette Beauty im Promiflash-Interview beim Hello Body-Event im Rahmen der Fashion Week in Berlin. Für das Mädelsduo ging es ganz spontan nach Marbella, wo die zwei allerdings nicht nur die Seele baumeln ließen: "Eine Freundin wohnt in Marbella und die hat momentan ein bisschen Umzugsstress und ich wollte einfach auch ein bisschen für sie da sein", verriet die 27-Jährige. "Ihr stand das Wasser auch bis zur Oberkante und da waren wir einfach alle gegenseitig für uns da."

Nachdem bereits Trennungsgerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigte das einstige Traumpaar Ende Juni das Beziehungsaus. Mit einem offiziellen Statement ließen sie erklären: "Sebastian und Clea sind kein Paar mehr. Die beiden sind aber im Guten auseinandergegangen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist." Dennoch war Clea-Lacys Kurztrip in die Sonne wohl eine willkommene Abwechslung, um zumindest dem Alltag ein wenig zu entfliehen!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihrer Schwester

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Launchevent von Hello Body in Berlin

Anzeige

Brian Dowling/ Getty Images Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek bei der Lena Hoschek-Fashionshow in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de