Mit Kind und Kegel zurück auf die Karriereleiter – so oder so ähnlich sieht Johanna Klums (37) Plan aus. Erst am 18. Juni gab die Moderatorin bekannt, dass sie ab sofort zwei Sprösslinge zu hüten hat: Sie schenkte ihrer zweijährigen Tochter einen kleinen Bruder. Statt eines Mikrofons hält das Fernsehgesicht derzeit nur ihre Knirpse in den Händen, aber nicht mehr lange: Der VIVA-Star wird schon bald wieder vor der Kamera stehen!

Wann Fans ihren TV-Liebling wieder bewundern können, verrät Johanna im Interview mit B.Z.: "Die nächste Woche lasse ich es noch ganz langsam angehen, aber dann geht es schon bald los mit den Drehs", freut sie sich. Das erste Projekt vor der Linse gibt die Brünette auch gleich preis: die neue Staffel des Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" auf KIKA.

Wie die zweifache Mutter alles unter einen Hut bekommt? Mit der Hilfe ihres Liebsten. "Mein Mann nimmt bei uns Elternzeit, also kann meine kleine Familie immer wunderbar mit ans Set kommen." Fürs Erste ist die Gesellschaft ihrer Rasselbande sogar unumgänglich: Immerhin stillt Johanna ihr Jüngstes noch.

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihre Tochter

Matthias Nareyek/GettyImages Johanna Klum

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihr Sohn

