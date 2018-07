Eigentlich kennt man Narumol nur als das fröhliche Energiebündel an der Seite von Bauer sucht Frau-Landwirt Josef. Doch mit ihren 53 Jahren blickt sie auch auf eine schmerzhafte Vergangenheit zurück. Vor ihrer Teilnahme an der beliebten Kuppelshow im Jahr 2009 war die Thailänderin schon einmal verheiratet – aber das Schicksal meinte es nicht gut mit ihrem Mann: Nach 17 Jahren Ehe starb der Vater ihrer Tochter Jenny an Krebs. Jetzt redet Narumol offen über die harte Zeit und gesteht: Sie habe auch heute noch mit der Vergangenheit zu kämpfen!

"Günter arbeitete für eine Schiffsbauwerft. 2008 ist er an Lungenkrebs gestorben. Es ging furchtbar schnell. Von der Diagnose der Ärzte bis zum Ende blieben ihm nur wenige Monate", erinnert sich Narumol im Gespräch mit Das Neue Blatt an die schmerzhafte Zeit. Seine letzten Tage habe ihr Ex-Mann im Hospiz verbringen müssen – zu schwer sei es für sie gewesen, sich zu Hause um Günter zu kümmern. "Jenny, unsere Tochter, und ich waren jeden Tag bei ihm. Es war ein Riesenschock für uns, als er starb. Die Erinnerungen an diese schwere Zeit tun heute noch weh."

Umso mehr bedeute es ihr, Josef und ihre gemeinsame Tochter Jorafina an ihrer Seite zu wissen. "Ich habe noch mal einen lieben Mann gefunden. Der liebe Gott hat es gut gemeint mit mir", zeigt sich die Dreifach-Mama dankbar.

RTL / Chris Hirschhäuser Josef und Narumol

Anzeige

RTL/ Elke Werner Narumol, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Narumol und Bauer Josef mit ihrer Tochter Jorafina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de