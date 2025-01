"Bauer sucht Frau"-Narumol verrät das Geheimnis ihrer Liebe

Bei einer emotionalen Jubiläumsshow zum 20-jährigen Bestehen von Bauer sucht Frau blickten die Zuschauer gemeinsam mit Moderatorin Inka Bause (56) und früheren Teilnehmern auf zwei Jahrzehnte voller Liebesgeschichten zurück. Die Kultkandidatin Narumol war mit ihrem Ehemann Bauer Josef sowie ihrer Tochter Jorafina ebenfalls dabei und sorgte mit ihrer unverwechselbaren Art für Lacher und rührende Momente. "Wir sind getrennt!", witzelte sie auf die Frage, was es Neues bei ihnen gebe, stellte aber schnell klar, dass ihre Ehe nach wie vor bestens läuft.

In einem bewegenden Gespräch mit Inka erzählte Narumol von ihrer großen Dankbarkeit, die sie gegenüber der Sendung empfindet: "Ich bin Thailänderin, und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück." Doch der Erfolg, so betonte die beliebte TV-Persönlichkeit, kommt auch nicht von ungefähr. Auf die neugierige Frage einer anwesenden Pferdewirtin nach dem Geheimnis ihrer langjährigen Ehe verriet Narumol mit einem Augenzwinkern: "Wenn man sich streitet, kann man sich danach immer schön versöhnen." Josef und sie demonstrierten während des Gesprächs den lockeren Umgang, der ihre Beziehung auszeichnet, und gewährten auch Einblicke in den gemeinsamen Alltag auf dem Hof.

Die beiden gelten als eines der bekanntesten und am meisten gefeierten Paare der Sendung – auch dank Narumols herzlicher und humorvoller Art, die sie schon in ihrer Staffel von "Bauer sucht Frau" beliebt machte. Ihr ikonischer Ausspruch "Ich bin fick und fertig" wurde zu einem geflügelten Wort und beschreibt den Charme, mit dem sie seit vielen Jahren die Herzen der Zuschauer erobert. Mit ihrem Mann Josef steht sie exemplarisch für die Erfolgsgeschichten von "Bauer sucht Frau": Die Sendung hat in 20 Jahren bereits mehr als 100 Paaren zu einer Beziehung verholfen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL zwei Bauer Josef und seine Familie

Anzeige Anzeige