Narumol und Josefs Töchter wollen den Bauernhof übernehmen

In der Jubiläumsshow "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" durfte ein Kultpaar natürlich nicht fehlen: Josef und Narumol, die sich vor 16 Jahren in dem RTL-Kuppelformat kennenlernten, waren die ersten Gäste in Inka Bauses (56) illustrer Runde. Begleitet wurden die beiden von ihrer Tochter Jorafina, die mittlerweile 14 Jahre alt ist. In der Sendung verkündeten die drei erfreuliche Neuigkeiten: Jorafina und ihre ältere Schwester Jenny, die aus Narumols vorheriger Ehe stammt, haben beschlossen, den Hof ihrer Eltern eines Tages gemeinsam weiterzuführen. Damit bleibt das landwirtschaftliche Erbe der Familie gesichert – auch ohne männlichen Nachwuchs.

Josef und Narumol nutzten die Gelegenheit, um Einblicke in ihr Leben auf dem Bauernhof zu geben. Ihr landwirtschaftlicher Betrieb wurde über die Jahre umfassend modernisiert – ein Roboter kümmert sich mittlerweile um die Reinigung des Kuhstalls. Doch neben technischen Fortschritten wurden Gefühle ganz großgeschrieben: In einem besonders bewegenden Moment bedankte sich die gebürtige Thailänderin unter Tränen bei Inka für die Show, die ihr "ihr Leben" geschenkt habe. Auch Inka konnte ihre Rührung dabei nicht verbergen. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2010 haben der Milchbauer und Narumol viele Höhen und Tiefen durchlebt, doch scheint ihre Verbindung stärker denn je.

Wie besonders ihre Liebe ist, bewies das Power-Duo vor gut zwei Jahren, als sie sich in einer emotionalen Zeremonie erneut das Jawort gaben. Für diesen Anlass reisten Narumols Vater und ihr Sohn Jack extra aus Thailand an. In der Sendung "Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!" war zu sehen, wie der Tag mit einem Gebet zu Ehren Buddhas begann. Nach einem festlichen Essen und ausgelassenem Tanz unter dem Alpenpanorama überraschte Josef seine Ehefrau mit einem besonderen Geschenk. "Für die Liebe und die Treue möchte ich dir einen Ring schenken", erklärte er, während er Narumol das Schmuckstück an den Finger steckte. "Links und rechts, meine Hände gehören nur dir", erwiderte Narumol sichtlich ergriffen.

Bauer Josef und Narumol beim RTL-Spendenmarathon am 22. November 2013

RTL2 Josef und Narumol, "Bauer sucht Frau"-Paar

