Am siebten und achten November rasen die Promis um die Wette! Zum ersten Mal finden auf RTL2 die großen "Grip – Promi Kart Masters" statt – ein zweitägiges Live-Event, bei denen 16 Stars aufgeteilt in Zweierteams an den Start gehen. Doch welche VIPs werden sich auf der Rennstrecke in den Mini-Rennautos beweisen? Sagen wir mal so, die Mischung ist auf jeden Fall ziemlich wild – neben einer Bäuerin und einem Dschungelkönig-Anwärter gehen auch Millionärs-Töchter oder ein Rosenverteiler an den Start!

Bild hat bereits 14 der 16 Namen erfahren, die am 7. November im Qualifying und zum Teil auch am 8. November im großen Abschluss-Rennen den Asphalt zum Rauchen bringen. Ex-Bachelor Andrej Mangold (34), Bauer sucht Frau-Star Narumol, die Geissens-Töchter Davina (18) und Shania (17), Dschungel-Diva Elena Miras (29), Sänger Joey Kelly (48) mit Sohnemann Luke (21), Katzen-Ehemann Lucas Cordalis (54), Love Island-Liebesdoktor Tobias Wegener (28), die BTN-Stars Liza Waschke und Lutz Schweigel, Zwillings-Daddy Peter Wollny (28) sowie das Prince Charming-Siegerpaar Kim Tränka und Maurice Schmitz. Moderiert wird das rasende VIP-Spektakel von den Formel-1-Experten Kai Ebel (57), Christian Danner und Kathi Wörndl (38).

Eine freut sich schon besonders, auf der Rennstrecke mal alle Verkehrsregeln zu ignorieren: Elena! "Schnelle Autos fand ich schon immer sehr cool. Jetzt freue ich mich, so richtig Gas geben zu dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass es schon etwas anders sein wird als mit einem Auto. Aber solange ich das Gaspedal finde, wird das schon klappen", erklärte sie. Papa Robert Geiss (57) ist schon jetzt ganz heiß darauf, seine Mädels rasen zu sehen. "In der Boxengasse fühl ich mich auch wohl und kann Davina und Shania kurz vor dem Start noch mal die Daumen drücken", berichtete der Selfmade-Millionär.

Anzeige

RTLZWEI / Niklas Niessner Shania und Davina Geiss

Anzeige

ActionPress Luke Kelly mit seinem Vater Joey, Dezember 2016

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im September 2021

Instagram / fit_tobi93 Tobi Wegener, Reality-TV-Star

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Saskia Beecks, Sandy Fähse, Lutz Schweigel, Liza Waschke und Laura Maack, "Berlin - Tag & Nacht"-Sta

Instagram / peter.wollny2010 Peter, Ehemann von Sarafina Wollny

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz und Kim Tränka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de