Narumol dankt Inka Bause unter Tränen für "Bauer sucht Frau"

Bei "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" wurde es emotional. Als Narumol mit ihrem Mann Josef und Tochter Jorafina vor Inka Bause (56) saß, kullerten bei der Thailänderin die Tränen. "Ich bin hierher gekommen und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück. Bauer sucht Frau hat mir so viel Liebe gegeben. Ich kann nur sagen: Herzlichen Dank für mein Leben, liebe Inka!", schwärmte Narumol unter Tränen von der Vergangenheit und schloss die sichtlich gerührte Moderatorin in die Arme.

Beim Wiedersehen verkündete die Familie stolz, dass ihre Töchter Jorafina und ihre ältere Schwester Jenny, die aus Narumols vorheriger Ehe stammt, eines Tages den Hof ihrer Eltern übernehmen möchten. Für die mittlerweile 14-jährige Jorafina steht fest, dass sie sich dieser Aufgabe nur gemeinsam mit ihrer Schwester annehmen kann.

Mit dem Satz "Ich bin fick und fertig!" ging Narumol in die Geschichte von "Bauer sucht Frau" ein. 2009 bewarb sie sich bei dem Kuppelformat und fand in Josef den Mann an ihrer Seite. Ein Jahr später schloss das Paar den Bund der Ehe und durfte 2011 die Geburt der gemeinsamen Tochter Jorafina feiern.

Instagram / narumoldavid Narumol und Bauer Josef mit ihrer Tochter Jorafina

RTL2 Josef und Narumol mit ihrer Familie

