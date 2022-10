"Bauer sucht Frau"-Nachwuchs: Erstes Interview für Jorafina

Sie ist schon so groß geworden! 2009 lernte der TV-Bauer Josef seine Narumol in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen. Seitdem sind die beiden ein unzertrennliches Team. Kurz nach der Hochzeit erblickte ihr gemeinsamer Nachwuchs 2011 das Licht der Welt. In der Zwischenzeit plante das Paar bereits seine zweite Trauung. Jetzt sprach Töchterchen Jorafina in ihrem allerersten Interview über ihr Leben mit ihren Eltern!

Jorafina ist wegen ihrer Eltern Narumol und Josef in dem Medientrubel großgeworden und lässt sich von deren Bekanntheit nicht beirren. "Für mich ist das ganz normal. Bei uns ist gar nicht so viel anders als bei anderen", verriet sie in ihrem ersten Interview mit Bild und plauderte aus, dass Mama Narumol ein bisschen strenger sei als ihr Papa. "Aber sie verwöhnt mich auch mehr. Ich darf mir beim Einkaufen oft was aussuchen", ergänzte die 11-Jährige. Trotz ihrer Liebe für thailändische Gewänder verriet sie, dass sie ihren Papa am liebsten in seinen bayerischen Outfits mag: "Ich finde den Papa viel besser in der Lederhose, weil er auch so bayerisch redet. Aber in der thailändischen Tracht sah er auch gut aus."

Die thailändische Tracht musste Josef erst vor Kurzem erneut tragen, denn seine Narumol und er gaben sich bereits zum zweiten Mal das Jawort und zwar nach der Tradition seiner Frau. Auch Töchterchen Jorafina freute sich sehr über die erneute Trauung: "Bei der kirchlichen Hochzeit war ich noch nicht auf der Welt. Deswegen hab ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt dabei sein durfte", berichtete sie.

Instagram / narumoldavid Narumol und ihre Tochter Jorafina, 2021

Instagram / narumoldavid Narumol und Bauer Josef mit ihrer Tochter Jorafina

RTL zwei Bauer Josef und seine Familie

