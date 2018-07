Sie war das Thema des Abends! Am Dienstag auf der Marc Cain-Show im Rahmen der Berliner Fashion Week schwebte eine Newcomerin über den roten Teppich: Talia Graf, die schöne Nichte der deutschen Tennislegende Steffi Graf (49), sorgte für staunende Gesichter. Während die berühmte Tante vor knapp 30 Jahren einen wahren Tennis-Boom im Land auslöste, erobert das 19-jährige Model heute die Laufstege der Welt. Talias überraschender Catwalk-Auftritt löste Begeisterung aus.

Ihr Fashion Week-Debüt war ein voller Erfolg: Die älteste der drei Töchter von Michael Graf, Steffis jüngerem Bruder, wird als aufgehender Star am Modehimmel gehypt. In ihrem luftigen blauen Sommerdress mit Blätterprint und den grünen High Heels war sie ein echter Hingucker. Was das mit ihr verwandte Tennis-Ass wohl über den Karriereaufschwung des Teenagers denkt? "Wir sehen uns, so oft es geht, wir wohnen ja auch ganz nah beieinander. Sie freut sich für mich, weil sie weiß, dass ich das Modeln liebe. Sie hat mich immer dabei unterstützt", verriet der Runway-Neuling gegenüber RTL.

Auch bei zwei deutschen Promi-Ladys hat die junge Schönheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Sie ist eine ganz tolle junge Frau, auf die ich sehr gespannt bin", zeigte sich Schauspielerin Veronica Ferres (53) entzückt. Auch Ex-GZSZ-Star Janina Uhse (28) geriet mächtig ins Schwärmen: "Sie ist unwahrscheinlich hübsch."

