"Gesegnet": Andre Agassi schwärmt von Ehe mit Steffi Graf

Seit über 20 Jahren sind Andre Agassi (53) und Steffi Graf (54) glücklich verheiratet. Am Rande eines Pickleball-Turniers in Florida, bei dem sich der US-Amerikaner und die 22-fache Grand-Slam-Siegerin erfolgreich gegen John McEnroe (65) und Maria Sharapova durchsetzen konnten, gewährt Andre einen seltenen Einblick in seine Ehe mit der Tennis-Legende. "Wir kochen gerne zusammen. Wir lieben es, zusammen zu wandern. Wir lieben es sogar, zusammen einzukaufen, zu teilen und zu erobern. Es ist also das wahre Leben. Und wir sind gesegnet", schwärmt der Wimbledon-Gewinner im Gespräch mit E! News.

Doch hat Andre ein Geheimrezept, das eine glückliche Ehe garantiert? "Wähle weise", scherzt der zweifache Vater und ergänzt: "Nein, ich denke, es ist wie mit dem Erfolg im Leben oder bei allem, was man tut. Ich denke, man muss entschlossen sein, das meiste von sich selbst zu geben, das Gleichgewicht zwischen dem, was jemand von einem braucht, und dem, was man zu geben hat, ohne zu versuchen, etwas zu geben, was man nicht hat. Aber nichts im Tank lassen, wenn man es richtig geben kann."

Doch Steffi ist nicht die einzige Frau, mit der Andre den Bund fürs Leben schloss: 1997 hatte der ehemalige Weltranglistenerste im Tennis der Schauspielerin Brooke Shields (58) das Jawort gegeben. Nur zwei Jahre später ließen sich die beiden jedoch wieder scheiden. "Er erklärte mir, dass er während der gesamten ersten Zeit unserer Beziehung süchtig nach Crystal Meth war", ging die "Blue Lagoon"-Berühmtheit in ihrem Buch "There Was a Little Girl" auf die Gründe für das Scheitern der Ehe ein.

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf, Tennisprofis

Getty Images Andre Agassi und Brooke Shields 1997

