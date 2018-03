Stefanie Graf (48) war einst an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Einen Großteil ihres Lebens verbrachte sie deshalb im Licht der Öffentlichkeit. Über sein Privatleben wollte der ehemalige Tennisprofi allerdings nie viel preisgeben. Kein Wunder also, dass die Welt noch nie etwas von ihrer hübschen Nichte Talia Graf gehört hat. Gerade einmal 19 Jahre jung strebt diese eine ähnlich steile Karriere an wie ihre berühmte Tante – allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern auf dem Laufsteg.

Die guten Gene scheinen bei den Grafs in der Familie zu liegen. Mit markanten Gesichtszügen, vollen Lippen, einem absoluten Traumkörper und noch dazu einem verführerischen Blick erfüllt Talia alle Voraussetzungen für ihr Vorhaben. Die Tochter von Steffis Bruder Michael möchte jetzt nämlich als Model durchstarten. Das Posen beherrscht die liebreizende Dame schon einmal perfekt. Auf ihrem Instagram-Account verzückt sie ihre mehr als 7.000 Follower immer wieder mit privaten Schnappschüssen. Auch Einblicke in ihren Shooting-Alltag gewährt sie. Zurzeit ist die Schönheit bei der renommierten Agentur "Industry Model Management" unter Vertrag und jettet für die amerikanische Modekette "Forever 21" um den Globus.

Ihr Zuhause hat der Jungspund in Las Vegas, wo auch ihre Tennistante mit ihrem Mann, Ex-Tennis-Profi Andre Agassi (47), und den gemeinsamen Kindern Jaden Gil (16) und Jaz Elle (14) wohnt. Was die werte Tante wohl zum wachsenden Erfolg der Verwandten sagt? Immerhin wäre Talia nicht die erste in der Familie, die sich gegen den Tennissport entscheidet. Auch ihr eigener Sohn widmet sich lieber seiner Karriere als Baseballer.

Talia Graf Talia Graf, Model

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images for Keep Memory Alive Steffi Graf auf der "Power Of Love Gala"

Anzeige

Talia Graf Talia Graf, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de