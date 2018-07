Seinen Schlafzimmerblick haben die Fans aber anders in Erinnerung! Adam Levine (39) gilt vielen als einer der heißesten Sänger im Business – seine Follower freuen sich daher immer wieder über Schnappschüsse des muskelbepackten Tattoo-Fans. Nun sorgte der Maroon 5-Sänger mit einem Posting allerdings für einen Schockmoment anstatt seine Fans in Verzückung zu versetzen: Adam zeigt sich mit einem übel geschwollenen Augenlid, ist aber dabei noch zu Scherzen aufgelegt!

Zwischen den üblichen Instagram-Pics des Musikers fällt das Bild, das nicht so ganz ins Raster passt, sofort ins Auge. Auf dem Foto ist Adams Gesicht zu sehen, in dem eine unschöne Verletzung prangt: Sein rechtes Augenlid ist rot und angeschwollen. "Checkt mal aus, wie sexy mein Auge aussieht!", schrieb der 39-Jährige scherzhaft dazu. Es könnte sich dabei um ein Gerstenkorn handeln, doch auch ein Insektenstich oder etwas ganz anderes wäre denkbar – was genau für das lädierte Auge sorgte, verriet Adam in seinem Post nicht.

Zumindest konnte sich der Musiker am Tag darauf sicher gut von den Schmerzen ablenken. So hielt Adams Liebste Behati Prinsloo (29) in ihrer Insta-Story fest, dass sie den Nationalfeiertag der USA am Mittwoch mit einer Pool-Party gefeiert hätten. Auch wenn der sexy Sänger das kühle Nass vielleicht nicht uneingeschränkt genießen konnte, wird er seine Verletzung sicher in dem einen oder anderen Augenblick vergessen haben.

Instagram / adamlevine Adam Levine, Sänger

Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Images Adam Levine, Sänger

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images) Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Academy Awards, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de