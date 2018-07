Beim Thema Dresscode versteht Marilyn Manson (49) offenbar keinen Spaß! Vor einigen Monaten besorgte der Rocker seine Fans noch mit einer misslungenen Performance im US-Bundesstaat New York: Er forderte ständig mehr Applaus, sang mit dem Rücken zum Publikum und brach das Konzert am Ende auch noch frühzeitig ab. Umso größer war jetzt die Erleichterung, als der Musiker beim Download Festival in Madrid einen mitreißenden Auftritt hinlegte. Doch auch bei dieser Show sorgte ein Moment für Diskussionen: Marilyn zwang einen Fan dazu, sein Shirt auf der Bühne auszuziehen!

Als Marilyn vier Fans zu sich auf die Bühne holte, traute er seinen Augen kaum: Ein Konzertbesucher trug ein Shirt der Band Avenged Sevenfold, die ebenfalls auf dem spanischen Festival auftrat. Diese Kleiderwahl wollte der Schockrocker während seiner Performance einfach nicht akzeptieren: "Zieh dein Shirt aus! Das ist nicht meine Band, sondern eine andere", machte er dem jungen Mann eine deutliche Ansage. In einem Facebook-Video der Show ist zu sehen, wie der Betroffene dem 49-Jährigen mit einem irritierten Blick und sekundenlangem Zögern signalisierte, dass er sich auf der Bühne eigentlich nicht ausziehen möchte. Doch der Sänger bestand darauf und bekam letztlich auch seinen Willen.

Marilyn ist dafür bekannt, mit seinen Shows zu polarisieren. Vor allem sein Auftritt im kalifornischen San Bernardino, wo vor über zwei Jahren 14 Menschen bei einem Attentat ums Leben kamen, sorgte im vergangenen Herbst für Schlagzeilen: Der Sänger ließ sich in einem Rollstuhl auf die Bühne fahren und zielte mit der Attrappe eines Maschinengewehrs auf das Publikum. Der Künstler verstand die ganze Aufregung um sein Showelement nicht. Laut eigener Aussage wollte er damit nur gegen die US-amerikanischen Waffengesetze protestieren.

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Marilyn Manson, Heavy-Metal-Sänger

Splash News Marilyn Manson in Las Vegas

Ronin 47/Splash News Marilyn Manson in San Bernardino

