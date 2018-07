Peinlich? Ganz und gar nicht. Vor zwei Wochen gaben die TV-Gesichter Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Nach eineinhalb gemeinsamen Jahren geht das Bachelor-Paar nun getrennte Wege – und begegnet sich nur zufällig auf den roten Teppichen, statt gemeinsam darüber zu schreiten. So war es auch bei der Fashion Week in Berlin: Zum ersten Mal nach ihrer Trennung trafen der Ex-Rosenkavalier und die Modeliebhaberin aufeinander. Aber alles halb so wild, wie Clea Promiflash kurz nach der Begegnung beim Leck mich am #Hashtag-Bloggerevent verriet: "Völlig normal, völlig in Ordnung!"

