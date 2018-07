Süße Grüße aus dem Liebesnest! Kein anderes Paar sorgt derzeit für so viel virtuelles Herzrasen wie Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28). Das Supermodel und das Tokio Hotel-Mitglied outeten sich zwar erst vor einigen Wochen offiziell als Paar – seitdem können die beiden aber überhaupt nicht mehr die Finger voneinander lassen. Ob in der Öffentlichkeit oder im eigenen Heim, die Blondine und der Teenie-Rocker kommen einfach nicht aus dem Turteln heraus – und lassen ihre Fans nur allzu gerne an ihrem Glück teilhaben!

Heidis Instagram-Account könnte mittlerweile fast als Pärchenprofil durchgehen. Ihre Page strotzt nur so von gemeinsamen Schnappschüssen mit ihrem Traummann. Ihren aktuellen Post widmet sie jetzt sogar Tom alleine – und diese Aufnahme könnte ihre Follower sogar noch ein bisschen mehr von ihrem ganz persönlichen Beau überzeugen: Auf der schwarz-weißen Aufnahme ist Tom nämlich völlig oberkörperfrei zu sehen!

Der Anblick von seiner trainierten Brust scheint der 45-Jährigen offenbar immer noch regelmäßig die Sprache zu verschlagen – das Foto ihres verträumten Kuschel-Buddys teilt sie ganz ohne Bildunterschrift. Nach dem Schmuseschnappschuss-Marathon der letzten Wochen ist die aber wohl auch gar nicht mehr nötig: Manchmal sagen Bilder eben doch mehr als tausend Worte.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Musiker Tom Kaulitz und Model Heidi Klum

Facebook / HeidiKlum Tom Kaulitz, Leni und Heidi Klum in New York

