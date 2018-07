Wenn man verliebt ist, vergeht die Zeit eben wie im Flug! Vor genau einem Jahr hatte der Weddingcountdown für Maren Merkel (26) und Tobias Wolf ein Ende: Das YouTube-Pärchen gab sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Genau wie ihren Alltagswahnsinn als Mann und Frau halten sie jetzt auch ihr Jubiläum für ihre Community fest. So süß gratulieren sich die Wolfs gegenseitig!

Wer den beiden fleißig auf Instagram folgt, weiß, dass die Vlogger derzeit einen Traumurlaub auf Ibiza verbringen. Auf ihren Social-Media-Einträgen zu ihrem Jahrestag ist das Strahlen der spanischen Sonne aber rein gar nichts im Gegensatz zu Marens breitem Grinsen. "Danke, dass du mir zeigst, wie wertvoll ich für dich bin! Dass du mir so viel Liebe schenkst und immer für mich da bist! Auf weitere 70 Jahre", lässt Mary ihren Schatz wissen, wie sehr sie ihn liebt.

Auch ihr Gatte feiert, dass die Video-Bloggerin schon seit einem Jahr offiziell seinen Nachnamen trägt. In seinem Post lässt er den Augenblick ihrer Verlobung Revue passieren. Er kniet vor seiner Traumfrau nieder – dieses Mal jedoch mit einem Rosenstrauß in den Händen. Dem Gesichtsausdruck seiner Partnerin in Crime nach zu urteilen, hätte der erste Jahrestag der beiden kaum schöner verlaufen können.

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf und Maren an ihrem Hochzeitstag

Instagram / marenwolf Maren Wolf in Spanien

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Vlogger

