Motsi Mabuse (37) schlägt schon bald ein ganz neues Lebenskapitel auf! Das Let's Dance-Jurymitglied wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Damit schenkt sie ihrer Familie nicht nur ein neues Minimitglied. Die knapp eineinhalbjährige Tochter ihrer Schwester Phemelo erhält so auch eine fast gleichaltrige Spielkameradin. Vielleicht auch deshalb rekapitulierte Motsi die Beziehung zu ihren zwei Schwestern jetzt in einem rührenden Post auf Social-Media.

Drei wunderschöne Frauen stehen in traditionell afrikanischen Kleidern im Garten einer mallorquinischen Finca. Das Instagram-Bild, auf dem Otlile (27), Motsi und Phemelo in die Kamera strahlen, ist bereits ein Jahr alt. Es entstand auf der Hochzeitsfeier der Tanzschulinhaberin. Dazu schreibt sie: "Der beste Ratschlag, den meine Mutter mir jemals gegeben hat: 'Sei nett zu deinen Schwestern. Deine Freunde werden kommen und gehen, aber deine Schwestern wirst du immer haben.'" Ihre Mutter habe ihr versprochen, dass Otlile und Phemelo eines Tages ihre besten Freundinnen sein werden.

Der Post macht klar: die beiden Frauen bedeuten Motsi wirklich alles. Sie seien nicht nur ihre Unterstützung, ihr Ein und Alles, ihr Entertainment, ihr Publikum und ihre Kritiker, sondern auch ihre größten Fans und – wie ihre Mama vorhersagte – ihre besten Freunde.

Instagram / jorgechicaswalk Motsi Mabuse mit Schwester Otlile, Nichte Onkarabile, Schwester Phemelo und Jorge Gonzalez

Instagram / ig_embed Motsi Mabuse mit der Tochter ihrer Schwester Phemelo

Sascha Steinbach/Getty Images Motsi Mabuse und Schwester Otlile bei "Let's Dance"

