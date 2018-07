Da fallen direkt einige Kandidaten durch ihr Raster! Das lange Warten hat in wenigen Tagen ein Ende, denn am 18. Juli startet die neue Staffel von Die Bachelorette. Nachdem in der vergangenen Woche die 20 liebessuchenden Männer vorgestellt wurden, ist seit Sonntag auch die diesjährige Rosenkavallierin bekannt. Ex-Bachelor-Teilnehmerin Nadine Klein hat keine Lust mehr, solo zu sein und schon ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traummann!

Im RTL-Interview beschrieb die gebürtige Münchnerin ihren Mr. Right: "Optisch stehe ich eigentlich eher auf dunkelhaarig." Die meisten der Herren haben Glück, denn auf sie trifft dieses äußere Merkmal zu. Aber auch Singles wie Jan Elsigk oder Chris Kunkel, die eher hellere Haare haben, sind bei der 32-Jährigen nicht chancenlos. Nadines Ex-Freund war ein Blondschopf.

Für die Wahlberlinerin spielen andere Eigenschaften ebenfalls eine wichtige Rolle: "Ich denke, im Endeffekt verliebt man sich in den Charakter." Ihr nächster Freund sollte sie zum Lachen bringen, authentisch und ehrlich sein sowie mit beiden Beinen fest im Leben stehen.

