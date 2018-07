Nun darf jeder ihr Glück sehen! Während Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) ihre Beziehung anfänglich für sich behielten, gehen sie seit einigen Wochen in die Liebesoffensive. Ob am Flughafen oder sogar beim Shoppen im Babyladen, es wird hemmungslos geturtelt und geflirtet. Doch was hält Kumpel Thomas Hayo eigentlich vom neuen Mann an Heidis Seite? Das verriet er jetzt im Promiflash-Interview. "Ja, Heidi ist eine sehr gute Freundin, und wenn meine Freunde happy sind, bin ich natürlich auch happy, weil es gibt nichts Schöneres, als glücklich zu sein [...]. Ich mag Tom auch sehr gerne und so können wir auch zu dritt abhängen."

