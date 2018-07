Seit einigen Jahren sind Tattoos ein großer Teil der modernen Körperkultur. Allerdings gibt es auch Leute, die der permanenten Bemalung nichts abgewinnen können. Ex-Nationaltorwart René Adler (33) zum Beispiel ist kein großer Fan der Tintenverzierungen – und unter die Haut seiner Ehefrau Lilli Hollunder (32) kommen ihm die erst recht nicht. Er verbietet ihr sogar, sich ein Tattoo stechen zu lassen!

Promiflash traf die Bloggerin jetzt auf dem Channel Aid live in Concert Event. Dort sprach die 32-Jährige über ihre Überlegungen, sich tätowieren zu lassen. So ganz sicher sei sie sich nicht, schließlich habe fast jeder Zweite mittlerweile so etwas. Dazu mischt sich noch ihr Liebster in die Diskussion ein: "Mein Mann sagt: 'Ladys haben keine Tattoos.'" Doch sie selbst sei alles andere als ein Lady und das wisse auch ihr Gatte. "Er sagt trotzdem: 'Du darfst nicht, sonst lasse ich mich scheiden'", verriet die Brünette weiter. Und das, obwohl er sich selbst einst unter die Nadel gelegt habe. Das findet Lilli überhaupt nicht fair.

Dass die Scheidungs-Androhung wirklich ernst gemeinst ist, ist unwahrscheinlich. Schließlich haben die beiden erst vor zwei Jahren geheiratet: Bei Regen und je mit einem Schirm in der Hand gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Ihr Gelübde wiederholten sie dann im Sommer 2017. Bei so viel Liebe dürfte ein kleines Farbmotiv keinen Schaden anrichten.

Instagram / lillihollunder René Adler und Lili Holunder

Anzeige

Instagram / lillihollunder René Adler und Lilli Holunder

Anzeige

Splash News René Adler und Lili Holunder in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de