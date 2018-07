Wenn es nach diesen beiden geht, löst Mailand jetzt Paris als Hauptstadt der Liebe ab! Seit über einem Jahr schon sind Aurora Ramazzotti (21) und ihr Goffredo Cerza ein Paar. Die Tochter der beliebten Moderatorin Michelle Hunziker (41) hat in dem Studenten offenbar den Partner fürs Leben gefunden – das lassen ihre zahlreichen Turtel-Pics im Netz jedenfalls vermuten. Jetzt flirtet und fummelt das Paar auch vor den Linsen der Fotografen, was das Zeug hält.

Deutlicher kann man seine Zuneigung wohl kaum zeigen! Paparazzi erwischten die 21-Jährige und ihr Herzblatt in Mailand, wo sie während eines Ausflugs mit Auroras Familie eine kurze Auszeit auf einer Bank genossen. Erst hob die Nachwuchs-Moderatorin das Shirt ihres Liebsten an und gab damit den Blick auf seine gestählten Bauchmuskeln frei – dann schnappte sie sich Goffredo und drückte ihm einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen. Nur kurze Zeit später wurde das Paar dann mit ihrer berühmten Mutter, Oma Ineke und Auroras Halbschwestern Sole (4) und Celeste (3) geknipst. So nah können heiße Pärchen-Action und harmonisches Familienleben beieinander liegen!

Als das junge Glück mit Aurora noch frisch war, hatte ihre Mama den hübschen Schwiegersohn in spe genau im Auge behalten, wie sie Promiflash im Interview verriet. "Jetzt muss sie erst mal gucken, ob er sie wirklich liebt und ob er es ernst meint, dann kann er in die Familie kommen", hatte Michelle noch im April 2017 über den Schatz ihrer Tochter gesagt. Es sieht ganz so aus, als habe sich Goffredo bewiesen und bestens in die Familie seiner Partnerin integriert!

SplashNews.com Moderatorin Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza

Anzeige

SplashNews.com Michelle Hunziker (r.) mit Mama Ineke, Tochter Aurora, Sole und Celeste Trussardi und Goffredo Cerza

Anzeige

Instagram / kingcerz Aurora Ramazzotti mit ihrem Freund und Mutter Michelle Hunziker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de