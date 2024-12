Das bedeuten Michelle Hunziker und Tochter Auroras Tattoos

Michelle Hunziker (47) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (28) haben eine enge Verbindung. Vergangenen Monat ließen sie sich sogar ein Partner-Tattoo stechen. Der Schriftzug "Liebe ohne Leiden" hat eine besondere Bedeutung für die beiden Frauen, wie sie nun im Interview mit Gala verraten. Die emotionalen Worte sind nämlich ein Song eines ihrer gemeinsamen Lieblingskünstler, Udo Jürgens (✝80). Anlässlich des 90. Geburtstags des Musikers performen Aurora und Michelle genau diesen in der "Udo Jürgens Forever"-Show. "Auri und ich haben immer gesagt, dass wir irgendwann mal Partner-Tattoos wollen. Durch unser Duett waren wir so inspiriert, dass wir es getan haben", erklärt Michelle und fügt hinzu: "'Liebe ohne Leiden' ist ein wunderschöner Wunsch eines Elternteils für sein Kind und andersherum."

Nicht nur dieser eine Song, auch Udo Jürgens als Künstler habe Michelle immer beeindruckt. "Ein sehr eleganter und unglaublich charmanter Mann! Udo Jürgens war ein Poet", schwärmt die 47-Jährige und fügt hinzu: "Als ich anfing, mich mit dem Lied zu beschäftigen, und als ich sah, wie Udo Jürgens es damals mit seiner Tochter Jenny gesungen hat, wurde ich sehr emotional. Die gegenseitige Liebe, die da spürbar ist, einfach unglaublich berührend."

Die große Liebe ohne das Leid zu finden, ist Michelle in der Vergangenheit noch nicht gelungen. Zweimal war die "Please Come Back"-Interpretin verheiratet. 1998 heiratete die Schweizerin den Sänger Eros Ramazzotti (61), den Vater von Aurora. 2009 wurde die Ehe geschieden. Fünf Jahre später trat sie mit Tomaso Trussardi (41) vor den Traualtar – 2022 ließen auch sie sich wieder scheiden. In Auroras Liebesleben scheint es hingegen super zu laufen: Im März 2023 begrüßten sie ihren ersten Nachwuchs, vergangenen Monat stellte ihr Partner Goffredo Cerza (28) der 28-Jährigen dann die Frage aller Fragen.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora, November 2024

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare im August 2021

