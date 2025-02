Michelle Hunziker plaudert über Tochter Auroras Brautkleid

Michelle Hunziker (48) hat bei einem Interview im Rahmen der Berlin Fashion Week spannende Details über die bevorstehende Hochzeit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (28) preisgegeben. Die Moderatorin, die zu Gast bei der Modenschau von Marc Cain war, bestätigte unter anderem, dass sie ihr eigenes Hochzeitskleid aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (61) aufbewahrt. "Natürlich habe ich das noch", erklärte Michelle im Bunte-Interview. Auf die Frage, was Aurora für ihr eigenes Hochzeitskleid plane, hielt sich die 48-Jährige allerdings bedeckt: "Ich darf natürlich nichts verraten, das wäre ganz schlimm. Aber ich glaube, sie mag es auch sehr schlicht."

Aurora, die Tochter von Michelle und dem italienischen Popsänger, hatte sich vor wenigen Wochen mit ihrem langjährigen Freund Goffredo Cerza (29) verlobt. Die beiden sind seit 2018 ein Paar und haben in diesem Jahr ihren ersten gemeinsamen Sohn Cesare willkommen geheißen. Während die glückliche Nachricht ihrer Verlobung für Begeisterung sorgte, werfen nun auch die Hochzeitsvorbereitungen ihre Schatten voraus. Ob das Hochzeitskleid von Mama Michelle jetzt in irgendeiner Weise in Auroras großen Tag eingebunden werden könnte, ließ die 48-Jährige im Interview allerdings offen. "Gucken, was passiert", sagte sie vieldeutig.

Michelle war von 1998 bis 2009 mit Eros verheiratet und trägt aus dieser Ehe nicht nur viele Erinnerungen mit sich, sondern offensichtlich auch noch das ikonische Hochzeitskleid. In Interviews betont die Moderatorin immer wieder, wie wichtig ihr die Familie und das innige Verhältnis zu Aurora sind. "Ich bin so stolz darauf, wie sie ihren eigenen Weg geht", schwärmte Michelle in der Vergangenheit über ihre Tochter. Aurora präsentiert regelmäßig in den sozialen Medien das Glück, das sie mit ihrem Partner und dem kleinen Cesare teilt.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im London Eye

MEGA Michelle Hunziker mit Eros und Aurora Ramazzotti

