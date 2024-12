So verliebt knutscht Aurora Ramazzotti mit ihrem Verlobten

Am Donnerstag feierte Aurora Ramazzotti (28) ihren 28. Geburtstag. Neue Schnappschüsse der gemeinsamen Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (61) zeigen jetzt, dass sie diesen nicht nur überglücklich, sondern auch total verliebt mit ihrem Verlobten Goffredo Cerza (28) verbrachte. Auf den Aufnahmen strahlt das Paar bis über beide Ohren und gibt sich einen niedlichen Kuss, bevor die Beauty ihrem Partner liebevoll über sein Gesicht streichelt und dabei ihren funkelnden Diamantring präsentiert.

Den Klunker bekam die 28-Jährige erst kürzlich: Wie sie über einen Instagram-Beitrag zeigte, stellte der Ingenieur seiner Partnerin während eines gemeinsamen Aufenthalts in der britischen Hauptstadt die Frage aller Fragen. Auf der beliebten Sehenswürdigkeit London Eye ging Goffredo auf die Knie, holte den Verlobungsring aus der Tasche und hielt um Auroras Hand an. "Ich habe JA gesagt, an dem Ort, an dem wir uns verliebt haben. Ich liebe dich für immer", schrieb der Promispross zu den Fotos.

Es scheint also, als sei der diesjährige Geburtstag ein ganz besonderer für Aurora gewesen. Neben der Verlobung machte sie aber noch etwas anderes emotional: Mama Michelle gratulierte ihrem Nachwuchs mit einem niedlichen Post in den sozialen Medien. Dort veröffentlichte die Moderatorin ein Video, das verschiedene Bilder ihrer Tochter zeigte. "Happy Birthday, meine Liebe", schrieb die 47-Jährige darunter und bekam auch gleich eine Antwort von Aurora: "Was für eine süße Mama. Du willst mich dieses Jahr dahinschmelzen sehen. Ich liebe dich."

Vincenzo Aloisi / MEGA Goffredo Cerca und Aurora Ramazzotti im Dezember 2024

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024

