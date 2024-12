Aurora hat Geburtstag: So süß gratuliert Michelle Hunziker

Im Hause Hunziker-Ramazzotti gibt es einen Grund zum Feiern: Michelle Hunzikers (47) Tochter Aurora Ramazzotti feiert am Donnerstag ihren 28. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages kramt die Moderatorin das Familienalbum heraus und schwelgt in Erinnerungen. Auf einem Instagram-Video hält Michelle niedliche Schnappschüsse ihres Nachwuchses fest. Dazu schreibt sie: "Happy Birthday, meine Liebe." Die Glückwünsche entgehen natürlich auch dem Geburtstagskind nicht. In den Kommentaren hinterlässt Aurora ihrer Mama eine Dankesnachricht und tippt: "Was für eine süße Mama. Du willst mich dieses Jahr dahinschmelzen sehen. Ich liebe dich."

Auch die Fans des Mama-Tochter-Gespanns hauen ordentlich in die Tasten und hinterlassen Aurora niedliche Glückwünsche. "Was für eine schöne Widmung, die du deiner Tochter gemacht hast. Das geht unter die Haut. Herzlichen Glückwunsch an euch wunderschöne Frauen", schreibt beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und schwärmt: "Wunderschönes und wunderbares Video. Sie ist eine perfekte Mischung aus Papa und Mama. Ihr seid zwei Frauen, die ich bewundere." Viele drücken ihre Freude über den kleinen Aurora-Rückblick zudem mit zahlreichen roten Herz-Emojis aus.

Schon kurz vor ihrem Geburtstag wurde Aurora mit einer emotionalen Angelegenheit überrascht – und zwar von ihrem Partner Goffredo Cerza (28). Der Fitness-Enthusiast machte seiner Freundin im London Eye einen Heiratsantrag. "Ich habe JA gesagt, an dem Ort, an dem wir uns verliebt haben. Ich liebe dich für immer", kommentierte die 28-Jährige eine Reihe von Bildern auf Instagram. Seit rund sieben Jahren sind die beiden ein Paar und durften vor wenigen Monaten den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit Tochter Aurora

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024

Anzeige Anzeige