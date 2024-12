Masturbation ist Michelle Hunzikers Anti-Aging-Geheimnis

Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie Michelle Hunziker (47) es schafft, weiterhin so jung auszusehen, gibt es endlich eine Antwort. In einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera erklärt die TV-Moderatorin, was sie tut, um ihr frisches Aussehen zu erhalten: Sie befriedigt sich selbst. Demnach seien die Glücks- und Liebeshormone Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Endorphin dafür verantwortlich, dass sie gute zehn Jahre jünger aussieht, als sie ist.

Mit dieser Antwort haben wohl die wenigsten gerechnet. Die 47-Jährige möchte daraus aber kein Geheimnis machen – und erläutert auch, warum sie so offen über Selbstbefriedigung redet. "Masturbation ist ein großes Tabu, niemand redet darüber, vor allem nicht unter Frauen, die sich allzu oft im Stress des Alltags und in ihren Ängsten verfangen", betont Michelle und fügt hinzu: "Wir verschließen uns, wir blockieren uns und das ist nicht gut. Ganz zu schweigen von den Vorurteilen gegenüber Wechseljahren und Sexualität."

Die gebürtige Schweizerin weiß, sich selbst zu helfen – und das wohl auch insbesondere seit ihrer Trennung von Alessandro Carollo vor wenigen Monaten. Keinen Mann an der Seite zu haben, ist für Michelle also kein Problem, wie sie auch kürzlich gegenüber Gala deutlich machte. "Was Männer angeht, bin ich sehr wählerisch geworden", erzählte sie und betonte, dass ein neuer Partner für sie nur das "Sahnehäubchen" in einem ohnehin erfüllten Leben sein sollte.

Getty Images Michelle Hunziker im März 2024

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker auf der Moto GP

