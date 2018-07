Seit knapp vier Monaten turteln Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) nun schon ganz öffentlich. Am Anfang hielten viele Fans den Tokio Hotel-Gitarristen für die nächste Affäre der Modelmama. Doch im April war allen klar: Bei dem Pärchen wird's langsam ernst! Total vertraut schlenderte das Couple durch den Flughafen in Los Angeles. Nur kurze Zeit später machte die Germany's next Topmodel-Juroren ihre neue Liebe dann auch auf Instagram offiziell. In der letzten Woche versprühten Heidi und Tom wiedermal all ihre Liebe in der Stadt, die niemals schläft. Gemeinsam machten die beiden New York City unsicher und bewiesen abermals, wie sehr sie doch in love sind.

