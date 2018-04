Ist die Liebe zwischen Supermodel Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Rocker Tom Kaulitz (28) jetzt endlich offiziell? Die beiden lassen sich in Los Angeles am LAX-Flughafen gemeinsam ablichten. Völlig öffentlich halten sie Händchen und schlendern entspannt vor den Paparazzi her. Wie schön, dass sie ihre Verbindung so offen ausleben. Damit beweisen sie, dass der Altersunterschied von 16 Jahren völlig irrelevant ist. Liebe kennt eben keine Zahlen.



