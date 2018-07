Schon bald feiert der kleine Emil-Ocean Geburtstag! Passend dafür haben sich Papa Peer Kusmagk (43) und Mama Janni Hönscheid (27) etwas ganz Besonderes ausgedacht. EO, wie ihn seine Eltern liebevoll nennen, wird im August ein Jahr alt. Da er momentan unglaublich viel Spaß mit Bällen jeder Art hat, haben der Moderator und die Profi-Surferin ihre Fans im Netz zu einer ganz besonderen Aktion aufgerufen.

"Für Emil-Ocean gibt es zurzeit nichts Schöneres, als den Tag mit seinen runden Spielzeugen zu beginnen", verriet der stolze Papa seinen Followern auf Instagram. Dazu postete er zwei niedliche Fotos von seinem Sohn, auf denen dieser, umringt von bunten Bällen, in die Kamera grinst. "Deshalb wollen wir ihm am 2. August zu seinem ersten Geburtstag ein ganz individuelles Bällebad schenken – mit ganz vielen unterschiedlichen Bällen. Und da kommt ihr ins Spiel", wandte sich der 43-Jährige an seine Abonnenten und fragte sie:. "Habt ihr vielleicht noch einen Ball zu Hause herumliegen, der nicht mehr gebraucht wird?"

Auf seine Anfrage bekam der Moderator offenbar mehr Angebote als er erwartet hatte. Fast 200 Fans kommentierten seinen Beitrag (Stand: 9. Juli 2018, 11:30 Uhr)! Dafür bedankte sich Peer prompt: "Wir sind echt überrascht und glücklich, wie viele uns bei dieser Geburtstagsüberraschung für EO unterstützen wollen."

