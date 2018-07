Das Sommerhaus der Stars legte heute Abend einen fulminanten Staffelstart hin! Acht Promipärchen – wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten – zogen in die TV-WG ein, die in den nächsten Wochen wohl für allerhand schmutzige Schlagzeilenwäsche sorgen wird. Das machte schon die erste Folge klar: Es wurde nicht nur über Patricia Blancos (47) Party-Ader hergezogen, auch Malle-Jens' Daniela (40) geriet in einen unangenehmen Zoff mit Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf. Letzteres führte am Ende wohl auch dazu, dass Jens und Dani nach der ersten Folge auf die Abschussliste gewählt wurden. Fliegen die Wahlmallorquiner nächste Woche etwa raus?

Den ersten WG-Korb kassierten die Goodbye Deutschland-Stars bei der Entscheidung von Patrick und seiner Liebsten, Society-Lady Shawne Fielding. Der Grund: Das hitzige Gespräch vom Vorabend. Daniela zeigte sich zutiefst beleidigt, nachdem der Sportler die absolute Unschuld ihrer 18-jährigen Tochter anzweifelte. Dieses Verhalten stieß auch Nacktschnecke Micaela (34) und ihrem Felix Steiner bitter auf. Das Couple votete gegen die Büchners. Und auch Bert Wollersheim (67) und seine Bobby Anne Baker gaben ihre Rauswurfstimme den Zwillingseltern. Der Rotlichtkönig warf den beiden vor, nur wegen der Kohle an der Show teilzunehmen. Sympathien hin oder her. Durch ihren Platz auf der Abschlussliste können Jens und Dani in der nächsten Folge nicht an der Challenge teilnehmen, sich so mit einem Sieg auch nicht den Einzug in die nächste Runde sichern.

Wer sich am Ende wohl durchsetzen und das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen wird? Im vergangenen Jahr holten Männermodel Nico Schwanz (40) und Ex-Der Bachelor-Kandidatin Saskia Atzerodt (26) den Sieg. Die Beziehung des Couples zerbrach allerdings kurze Zeit später. Was ist euer Fazit nach der ersten Folge – wer hat die größten Chancen, die Show als Paar zu meistern? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

